Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Ганза
Ян Регенсбург - Ганза: обзор матча 27 октября 2021
Ян Регенсбург
27.10.2021, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ганза
71'
С. Сингх
90+1'
Й. Звартс
101'
S. Breitkreuz
9'
J. Riedel
56'
Ш. Мамба
120+1'
P. Breier
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Ганза
120'
+1
ГОЛ! 3:3!
P. Breier
Пас отдал
B. Baxter Bahn
Желтая карточка
Я. Бесте
118'
ГОЛ! 3:2!
S. Breitkreuz
Пас отдал
Э. Векессер
101'
ГОЛ! 2:2!
Й. Звартс
90'
+1
Замена
К. Фабер
️️️️
С. Сингх
80'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Б. Гимбер
79'
79'
Замена
N. Neidhart
️️️️
C. Rizzuto
75'
Замена
R. Munsy
️️️️
Ш. Мамба
ГОЛ! 1:2!
С. Сингх
Пас отдал
Э. Векессер
71'
65'
Замена
P. Breier
️️️️
J. Verhoek
65'
Замена
J. Meier
️️️️
К. Шумахер
Замена
L. Guwara
️️️️
D. Otto
59'
Замена
Й. Звартс
️️️️
S. Nachreiner
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мамба
Пас отдал
B. Baxter Bahn
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Х. Макридис
46'
39'
Желтая карточка
R. Malone
9'
ГОЛ! 0:1!
J. Riedel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
23
Steve Breitkreuz
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
33
Александер Майер
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
17
Макс Безушков
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Ганза
16
Ryan Malone
ЦЗ
7
Calogero Rizzuto
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
3
Julian Riedel
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Ян Регенсбург
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
11
Карло Бухалфа
ОП
28
Конрад Фабер
ЦП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Ганза
39
Луис Клатте
ВР
8
Thomas Meißner
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
19
Jonathan Meier
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
0
H. Behrens
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
1-1-5
23
9
Сингх
17
Безушков
10
14
Макридис
23
Гимбер
13
Векессер
1-1-5
16
7
8
23
10
Шумахер
45
Мамба
34
23
Гимбер
11
Бухалфа
11
Бухалфа
23
Гимбер
9
Сингх
28
Фабер
28
Фабер
9
Сингх
28
10
Звартс
10
Звартс
28
10
25
25
10
14
Макридис
19
19
14
Макридис
10
Шумахер
19
19
10
Шумахер
7
7
7
7
23
39
39
23
45
Мамба
9
9
45
Мамба
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Ганза
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Ян Эльведи
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
39
Луис Клатте
ВР
8
Thomas Meißner
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
0
H. Behrens
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Ян Эльведи
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Остались в запасе
39
Луис Клатте
ВР
8
Thomas Meißner
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
0
H. Behrens
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Ян Регенсбург - Ганза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Информация о матче
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
Все
Ян Регенсбург
Ганза
В Германии умер 25-летний футболист
2023.11.29 00:09
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
2021.05.21 11:38
20
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
2021.04.07 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
2021.02.04 01:30
В Германии умер 25-летний футболист
2023.11.29 00:09
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
2021.05.21 11:38
20
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
2021.04.07 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
2021.02.04 01:30
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+