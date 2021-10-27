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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань - Краснодар
Кубань - Краснодар: обзор матча 27 октября 2021
Кубань
27.10.2021, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа 1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
6'
М. Лаук
23'
В. Алейников
63'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Краснодар
Замена
К. Климов
️️️️
А. Козлов
90'
+1
Замена
Т. Сушич
️️️️
В. Алейников
80'
Замена
А. Дышеков
️️️️
И. Петров
79'
69'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
А. Черников
67'
Желтая карточка
А. Черников
Желтая карточка
А. Саркисов
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Лаук
Пас отдал
И. Безденежных
63'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Гурфов
63'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Лаук
63'
Желтая карточка
В. Алейников
61'
52'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
К. Рамирес
51'
Красная карточка
Р. Кабелла
50'
Желтая карточка
Р. Кабелла
46'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Стоцкий
46'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
В. Алейников
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Лаук
6'
2'
Желтая карточка
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
19
Алексей Шульгин
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-4-1
1
Климович
81
Сидоров
5
Эдиев
30
Таказов
27
Грицаенко
38
Алейников
13
Гиголаев
36
Гурфов
87
Безденежных
10
Петров
10
Лаук
4-1-1-3-1
1
Агкацев
98
Петров
28
Сорокин
25
Спайич
89
Стоцкий
53
Черников
52
Вилена
11
Ионов
5
Кабелла
88
Кривцов
98
Ильин
10
Петров
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Петров
38
Алейников
14
Сушич
14
Сушич
38
Алейников
10
Лаук
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Лаук
36
Гурфов
32
Козлов
32
Козлов
36
Гурфов
Козлов
90
Климов
90
Климов
Козлов
Рамирес
44
Корнюшин
44
Корнюшин
Рамирес
89
Стоцкий
2
Рамирес
2
Рамирес
89
Стоцкий
11
Ионов
8
Сперцян
8
Сперцян
11
Ионов
53
Черников
9
Кордоба
9
Кордоба
53
Черников
Остались в запасе
Кубань
Краснодар
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
19
Алексей Шульгин
ПВ
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Виктор Классон
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
19
Алексей Шульгин
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Виктор Классон
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Кубань - Краснодар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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