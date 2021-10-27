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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Стабек
Лиллестрем - Стабек: обзор матча 27 октября 2021
Лиллестрем
27.10.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
3 : 0
Завершен
Стабек
56'
Э. Гарнас
63'
Л. Ольсен
83'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Стабек
Замена
H. Skogvold
️️️️
Т. Свендсен
86'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
85'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ольсен
Пас отдал
В. Драгснес
83'
80'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
K. Hansen
80'
Замена
T. Podstawski
️️️️
Ф. Хауген
80'
Замена
F. Azemi
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
У. Матисен
️️️️
P. AndrÃ© Helland
75'
Желтая карточка
Т. Свендсен
69'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
И. Мэттью
67'
66'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
ГОЛ! 2:0!
Л. Ольсен
63'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарнас
Пас отдал
P. AndrÃ© Helland
56'
38'
Желтая карточка
Ф. Хауген
32'
Замена
К. Педерсен
️️️️
С. Вангберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
5
4
Кнудсен
10
10
Ольсен
20
Драгснес
18
Мэттью
1-5
12
Сандберг
18
Месик
21
16
Киркеволд
20
Эдвардсен
24
Костадинов
17
10
14
Матисен
14
Матисен
10
23
Свендсен
23
23
23
Свендсен
18
Мэттью
27
Крогстад
27
Крогстад
18
Мэттью
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
4
Вангберг
2
Педерсен
2
Педерсен
4
Вангберг
7
Хауген
28
28
7
Хауген
20
Эдвардсен
14
Болли
14
Болли
20
Эдвардсен
16
Киркеволд
77
77
16
Киркеволд
17
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
17
Остались в запасе
Лиллестрем
Стабек
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
18
Jeppe Moe
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Остались в запасе
18
Jeppe Moe
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Лиллестрем - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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