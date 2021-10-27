Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ротор - Ахмат
Ротор - Ахмат: обзор матча 27 октября 2021
Ротор
27.10.2021, среда, 17:30
Россия. Кубок, группа 7, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Ахмат
37'
Ф. Первушин
80'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Ахмат
ГОЛ!
Р. Минаев
4:2
Пенальти не реализован!
И. Коновалов
ГОЛ!
С. Макаров
3:2
ГОЛ!
В. Карапузов
2:2
ГОЛ!
А. Чуканов
2:1
ГОЛ!
А. Пуцко
1:1
ГОЛ!
И. Бериашвили
1:0
Пенальти не реализован!
А. Архипов
86'
Желтая карточка
А. Пуцко
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уткин
Замена
И. Абдуллаев
️️️️
С. Серченков
69'
62'
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Адуев
58'
Желтая карточка
А. Адуев
Замена
С. Макаров
️️️️
Г. Махатадзе
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Ф. Первушин
46'
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Маляров
46'
Замена
Р. Минаев
️️️️
К. Муллин
46'
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Тодорович
46'
Замена
М. Богосавац
️️️️
Л. Садулаев
46'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Себай
39'
Замена
А. Полярус
️️️️
А. Кадыров
ГОЛ! 1:0!
Ф. Первушин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ротор
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
4-2-3-1
96
Обухов
61
Голосов
3
Мартынов
4
Бериашвили
14
Первушин
7
Маляров
21
Махатадзе
11
Николаев
7
Чуканов
8
Серченков
9
Муллин
3-2-3-2
42
Мелихов
55
Тодорович
50
Лысцов
15
Пуцко
4
Быстров
40
Уциев
6
Адуев
17
Коновалов
7
Садулаев
15
Себай
95
Кадыров
8
Серченков
77
Абдуллаев
77
Абдуллаев
8
Серченков
14
Первушин
8
Дудиев
8
Дудиев
14
Первушин
21
Махатадзе
6
Макаров
6
Макаров
21
Махатадзе
7
Маляров
20
Школик
20
Школик
7
Маляров
9
Муллин
77
Минаев
77
Минаев
9
Муллин
7
Садулаев
8
Богосавац
8
Богосавац
7
Садулаев
95
Кадыров
14
Полярус
14
Полярус
95
Кадыров
6
Адуев
47
Уткин
47
Уткин
6
Адуев
55
Тодорович
17
Карапузов
17
Карапузов
55
Тодорович
15
Себай
9
Архипов
9
Архипов
15
Себай
Остались в запасе
Ротор
Ахмат
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Ротор - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ротор
Ахмат
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
21:03
1
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
19:58
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
14:20
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
Вчера, 12:56
2
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 10:42
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
14:20
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
21:03
1
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
19:58
Пенальти в пользу «Ахмата» в матче с ЦСКА назвали странным
Вчера, 12:56
2
«Ахмат» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 10:42
Кубок России: шансы «Ахмата» и «Краснодара» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+