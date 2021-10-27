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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Сигма
Славия - Сигма: обзор матча 27 октября 2021
Славия
27.10.2021, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сигма
5'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Сигма
Желтая карточка
А. Мандоус
90'
+4
90'
Желтая карточка
М. Гала
86'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Р. Брейте
Замена
И. Траоре
️️️️
И. Шранц
72'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Громада
72'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Я. Кухта
71'
70'
Замена
А. Русек
️️️️
P. Zifcak
62'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
J. Sedlak
Замена
Н. Станчу
️️️️
Д. Самек
60'
Желтая карточка
Я. Громада
51'
34'
Желтая карточка
В. Емелка
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Олаинка
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Мандоус
33
Качараба
4
Усу
18
Бах
10
Самек
14
Громада
19
Дорли
23
Шевчик
99
Олаинка
26
Шранц
7
Кухта
4-3-3
7
Брейте
4
Хубник
21
Емелка
21
Змозла
17
Гала
22
Пулоло
9
Данек
30
16
11
44
Мачик
10
Самек
10
Станчу
10
Станчу
10
Самек
26
Шранц
12
Траоре
12
Траоре
26
Шранц
99
Олаинка
32
Лингр
32
Лингр
99
Олаинка
14
Громада
8
Масопуст
8
Масопуст
14
Громада
7
Кухта
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Кухта
16
93
93
16
11
9
Русек
9
Русек
11
7
Брейте
23
23
7
Брейте
Остались в запасе
Славия
Сигма
1
Ондрей Колар
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
Остались в запасе
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Славия - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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