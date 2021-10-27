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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 27 октября 2021
Балтика
27.10.2021, среда, 20:00
Россия. Кубок, группа 8, 3 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
ГОЛ!
М. Карпов
4:5
Пенальти не реализован!
А. Мещанинов
ГОЛ!
А. Соколов
4:4
ГОЛ!
С. Джамилов
4:3
ГОЛ!
А. Филин
3:3
ГОЛ!
И. Альшин
3:2
ГОЛ!
И. Садыгов
2:2
ГОЛ!
А. Попов
2:1
ГОЛ!
К. Адеми
1:1
Пенальти не реализован!
М. Маркович
Пенальти не реализован!
Д. Глушаков
ГОЛ!
Р. Муртазаев
1:0
Замена
М. Маркович
️️️️
И. Гелоян
83'
80'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Долгов
Замена
М. Тишкин
️️️️
Я. Казаев
70'
Желтая карточка
Я. Казаев
68'
59'
Желтая карточка
А. Долгов
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
И. Камышев
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
В. Лазарев
46'
Желтая карточка
И. Альшин
13'
6'
Желтая карточка
А. Соколов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Латышонок
21
Остойич
33
Карпович
26
Мещанинов
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
10
Гелоян
77
Лазарев
10
Альшин
18
Попов
4-3-1-2
22
Лантратов
87
Боженов
51
Карпов
25
Филин
3
Стойинович
88
Глушаков
14
Сабович
11
Камышев
18
Соколов
11
Долгов
7
Садыгов
10
Гелоян
13
Маркович
13
Маркович
10
Гелоян
53
Казаев
44
Тишкин
44
Тишкин
53
Казаев
77
Лазарев
7
Муртазаев
7
Муртазаев
77
Лазарев
11
Камышев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
11
Камышев
11
Долгов
9
Адеми
9
Адеми
11
Долгов
Остались в запасе
Балтика
Химки
8
Даниил Шамкин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Максим Бориско
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
54
Егор Генералов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
Остались в запасе
8
Даниил Шамкин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Максим Бориско
ВР
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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