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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 27 октября 2021
Сампдория
27.10.2021, среда, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
10'
Ф. Капуто
17'
К. Аскильдсен (АГ)
21'
Д. Сапата
90+5'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Й. Иличич
90'
+3
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
Ю. Хабот
90'
+1
87'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Сапата
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
А. Силва
85'
Замена
А. Экдаль
️️️️
К. Аскильдсен
85'
78'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
78'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Габбиадини
66'
Замена
Р. Черво
️️️️
О. Колли
66'
64'
Желтая карточка
Й. Иличич
59'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пашалич
Замена
Ю. Хабот
️️️️
Н. Мурру
57'
Желтая карточка
О. Колли
36'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
29'
Желтая карточка
М. Торсбю
26'
21'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Аскильдсен
14'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
М. Торсбю
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
29
Мурру
4
Йошида
3
Дрэгушин
25
Колли
15
Силва
2
Торсбю
7
Аскильдсен
87
Кандрева
9
Капуто
11
Габбиадини
4-2-1-2-1
1
Муссо
21
Меле
19
Паломино
5
Ловато
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
8
Пашалич
17
Малиновский
91
Сапата
25
Колли
20
Черво
20
Черво
25
Колли
29
Мурру
24
Хабот
24
Хабот
29
Мурру
7
Аскильдсен
8
Экдаль
8
Экдаль
7
Аскильдсен
11
Габбиадини
27
Квальярелла
27
Квальярелла
11
Габбиадини
15
Силва
92
Торрегросса
92
Торрегросса
15
Силва
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
8
Пашалич
72
Иличич
72
Иличич
8
Пашалич
91
Сапата
91
Пикколи
91
Пикколи
91
Сапата
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Аталанта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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