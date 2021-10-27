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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Фортуна
Ганновер-96 - Фортуна: обзор матча 27 октября 2021
Ганновер-96
27.10.2021, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Фортуна
30'
С. Керк
90+2'
М. Байер
90+5'
М. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганновер-96 - Фортуна
ГОЛ! 3:0!
М. Байер
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
М. Байер
90'
+2
Замена
Л. Крайнц
️️️️
Л. Майна
90'
88'
Замена
E. Prib
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Т. Трибулл
️️️️
D. Kaiser
77'
Замена
С. Эрнст
️️️️
С. Керк
77'
71'
Замена
К. Петерсон
️️️️
А. Бодзек
71'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Х. Нарей
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
С. Штольце
71'
46'
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
А. Танака
ГОЛ! 1:0!
С. Керк
Пас отдал
М. Байер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
2
Сеи Муроя
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Себастьян Штольце
ЦФ
37
Себастьян Керк
ЦФ
13
Dominik Kaiser
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Халед Нарей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ганновер-96
30
Marlon Sündermann
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
37
Линтон Майна
ЦФ
23
Янник Дем
ЦФ
15
Себастьян Эрнст
ЦФ
Фортуна
30
Рафаэль Вольф
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
29
E. Prib
ЦФ
24
Якуб Пиотровски
ЦФ
7
Кристоффер Петерсон
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
2-1-5
31
23
Хульт
5
Ондуа
22
Штольце
28
13
37
Керк
16
2-4-2
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
4
Кларер
13
Бодзек
22
Танака
30
Клаус
31
Соботтка
7
Нарей
9
Боженик
Майна
32
Крайнц
32
Крайнц
Майна
13
28
Трибулл
28
Трибулл
13
22
Штольце
9
Вайдандт
9
Вайдандт
22
Штольце
37
Майна
37
Майна
37
Керк
15
Эрнст
15
Эрнст
37
Керк
30
Клаус
29
29
30
Клаус
22
Танака
24
Пиотровски
24
Пиотровски
22
Танака
13
Бодзек
7
Петерсон
7
Петерсон
13
Бодзек
7
Нарей
10
Хеннингс
10
Хеннингс
7
Нарей
Остались в запасе
Ганновер-96
Фортуна
30
Marlon Sündermann
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
23
Янник Дем
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
30
Marlon Sündermann
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
23
Янник Дем
ЦФ
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
Главный тренер
Томас Долль
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Ганновер-96 - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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