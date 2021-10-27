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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 27 октября 2021
Эмполи
27.10.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Интер
34'
Д. Д'Амброзио
67'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Интер
84'
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Гальярдини
84'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
П. Стоянович
82'
79'
Замена
А. Коларов
️️️️
С. де Врей
75'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
72'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Брозович
72'
Замена
Х. Корреа
️️️️
А. Санчес
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
68'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
П. Кутроне
68'
Замена
К. Асллани
️️️️
Ш. Журковски
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Димарко
Пас отдал
Л. Мартинес
59'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
Н. Хаас
️️️️
Н. Байрами
57'
Красная карточка
С. Риччи
52'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
С. Луперто
29'
24'
Желтая карточка
С. де Врей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
5
Луперто
44
Исмайли
30
Стоянович
14
Журковски
23
Бандинелли
21
Риччи
10
Байрами
9
Пинамонти
10
Кутроне
3-3-2-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
32
Димарко
21
Гальярдини
23
Барелла
4
Санчес
10
Мартинес
30
Стоянович
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
30
Стоянович
14
Журковски
8
Асллани
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
10
Байрами
32
Хаас
32
Хаас
10
Байрами
10
Кутроне
11
Манкузо
11
Манкузо
10
Кутроне
6
де Врей
11
Коларов
11
Коларов
6
де Врей
21
Гальярдини
8
Сенси
8
Сенси
21
Гальярдини
77
Брозович
15
Весино
15
Весино
77
Брозович
4
Санчес
32
Корреа
32
Корреа
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
Остались в запасе
Эмполи
Интер
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
24
Дензел Дюмфрис
ПП
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Томмазо Бальданци
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Интер
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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