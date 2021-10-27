Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 27 октября 2021
Лестер
27.10.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Брайтон
6'
Х. Барнс
45+5'
А. Лукман
45+3'
А. Уэбстер
71'
Э. Мвепу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Брайтон
Желтая карточка
К. Ихеначо
89'
Желтая карточка
Н. Менди
77'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Лукман
73'
Замена
Р. Перейра
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
73'
71'
ГОЛ! 2:2!
Э. Мвепу
Пас отдал
М. Кукурелья
69'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Х. Робертс
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Х. Чодури
66'
63'
Замена
Л. Данк
️️️️
Й. Велтман
63'
Замена
И. Биссума
️️️️
А. Уэбстер
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
59'
Замена
Н. Менди
️️️️
Р. Бертранд
59'
46'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Д. Берн
ГОЛ! 2:1!
А. Лукман
45'
+5
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
25
Ванья Маркал
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Брайтон
37
Кьел Шерпен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-2-2
21
Уорд
20
Дэйли-Кэмпбелл
2
Сеюнджу
23
Вестергор
5
Бертранд
8
Дьюсбери-Холл
33
Томас
11
Барнс
8
Чодури
27
Дака
11
Лукман
4-2-4
23
Стил
25
Даффи
34
Велтман
33
Берн
4
Уэбстер
10
Мак Аллистер
13
Гросс
10
Коннолли
9
Локадия
16
Сармиенто
5
Робертс
20
Дэйли-Кэмпбелл
21
Перейра
21
Перейра
20
Дэйли-Кэмпбелл
8
Чодури
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Чодури
5
Бертранд
6
Менди
6
Менди
5
Бертранд
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
11
Лукман
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Лукман
5
Робертс
17
Кукурелья
17
Кукурелья
5
Робертс
34
Велтман
5
Данк
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
28
Биссума
28
Биссума
4
Уэбстер
33
Берн
12
Мвепу
12
Мвепу
33
Берн
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Брайтон
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
11:17
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
11:17
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+