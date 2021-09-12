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    Расписание матчей 12-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 31 тур
    12 сентября, воскресенье
    00:00
    Сиэтл
    1:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:00
    Интер
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:00
    Цинциннати
    2:0
    Торонто
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    1:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    3:0
    Остин
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 20 тур
    12 сентября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    1:2
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:00
    Сантос
    0:0
    Баия
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Гремио
    2:0
    Сеара
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:3
    Фламенго
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    0:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 32 тур
    12 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    0:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    2:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 9 тур
    12 сентября, воскресенье
    13:00
    Тюмень
    2:1
    Урал-2
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Лада-Тольятти
    0:0
    Оренбург-2
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Зенит-Ижевск
    0:1
    Новосибирск
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Носта
    0:3
    Челябинск
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Волга
    3:0
    Звезда
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 4 тур
    12 сентября, воскресенье
    13:15
    НЕК
    0:0
    Виллем II
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:30
    Спарта
    3:1
    Фортуна
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:45
    РКС Ваалвейк
    1:2
    Витесс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 3 тур
    12 сентября, воскресенье
    13:30
    Сампдория
    2:2
    Интер
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    2:3
    Дженоа
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Специя
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Торино
    4:0
    Салернитана
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Милан
    2:0
    Лацио
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    21:45
    Рома
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 9 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:3
    Динамо Мх
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Спартак-Нальчик
    1:0
    Чайка
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Биолог-Новокубанск
    5:3
    Алания-2
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:30
    СКА
    1:0
    Ротор-2
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    2:2
    Форте
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 5 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Монпелье
    2:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    2:3
    Ланс
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:1
    Анжер
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Метц
    0:2
    Труа
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    0:2
    Реймс
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    18:00
    Нант
    0:2
    Ницца
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    21:45
    Лион
    3:1
    Страсбур
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 5 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Хартс
    0:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Минай
    2:2
    Черноморец
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Колос
    1:3
    Мариуполь
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    2:2
    Десна
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    2:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:30
    Сочи
    3:1
    Уфа
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    1:2
    Пари НН
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 20 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:00
    Шахтер
    3:1
    Жетысу
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Актобе
    0:0
    Тараз
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    16:00
    Ордабасы
    2:1
    Кайрат
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Тобол
    2:1
    Каспий
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 7 тур
    12 сентября, воскресенье
    14:30
    Андерлехт
    7:2
    Мехелен
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Гент
    2:3
    Шарлеруа
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:30
    Серен
    0:1
    Стандард
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:00
    Генк
    1:1
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:00
    Оуд-Хеверли
    2:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 4 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Эспаньол
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:15
    Осасуна
    1:4
    Валенсия
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:30
    Кадис
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:00
    Реал
    5:2
    Сельта
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 7 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Динамо
    0:1
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    1:0
    Карвина
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    3:3
    Сигма
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:00
    Славия
    2:1
    Словацко
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:00
    Виборг
    2:3
    Ольборг
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Орхус
    1:0
    Вайле
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 6 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:15
    Серветт
    5:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:30
    Лозанна-Спорт
    1:1
    Сьон
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:30
    Лугано
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 7 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    0:2
    Аустрия
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    15:30
    Альтах
    1:1
    Рид
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    18:00
    Штурм
    2:1
    Аустрия К
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 22 тур
    12 сентября, воскресенье
    15:45
    Сморгонь
    1:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:45
    Славия-Мозырь
    1:1
    Рух
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:45
    Энергетик-БГУ
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 6 тур
    12 сентября, воскресенье
    16:30
    Ноттингем Форест
    1:2
    Кардифф
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 4 тур
    12 сентября, воскресенье
    16:30
    Айнтрахт
    1:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    18:30
    Бохум
    1:3
    Герта
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:30
    Боруссия
    3:1
    Арминия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 4 тур
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Фенербахче
    1:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    17:00
    Ризеспор
    0:2
    Хатайспор
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:00
    Трабзонспор
    2:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:00
    Гезтепе
    2:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 5 тур
    12 сентября, воскресенье
    17:30
    Морейренcе
    2:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:00
    Жил Висенте
    2:2
    Визела
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:00
    Боавишта
    1:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    22:30
    Витория Гимараеш
    0:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 1 тур
    12 сентября, воскресенье
    18:15
    Волос
    2:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    ПАОК
    0:1
    ПАС
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    0:0
    Атромитос
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:0
    Ионикос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 4 тур
    12 сентября, воскресенье
    18:30
    Лидс
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 18 тур
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    4:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    3:2
    Тромсе
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 21 тур
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    12 сентября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    3:0
    Волеренга
    Матч завершен
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