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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Вайле
Орхус - Вайле: обзор матча 12 сентября 2021
Орхус
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
60'
М. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Вайле
86'
Желтая карточка
A. Mucolli
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Э. Кал
85'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
А. Гренбек
85'
78'
Замена
K. Custovic
️️️️
Т. Мельгор
71'
Замена
Херон
️️️️
В. Давидсен
61'
Замена
А. Понсе
️️️️
D. Emmanouilidis
61'
Замена
Л. Энгель
️️️️
Л. Джорджевич
ГОЛ! 1:0!
М. Андерсон
Пас отдал
А. Гренбек
60'
58'
Желтая карточка
H. Hollsberg
Замена
М. Андерсон
️️️️
Ф. Брандхоф
46'
Замена
М. Бунду
️️️️
Ф. Тингагер
46'
18'
Желтая карточка
Д. Колингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
H. Hollsberg
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ЦФ
4
Херон
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
20
Хауснер
2
5
Тингагер
19
Кал
11
Гренбек
33
29
Брандхоф
31
Биссек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
1-1-2-5
1
Грютебуст
3
Давидсен
7
Драмме
4
Джеймс
17
19
Джорджевич
20
Колингер
14
Мельгор
19
10
Соуза
19
Кал
5
5
19
Кал
11
Гренбек
18
18
11
Гренбек
29
Брандхоф
23
Андерсон
23
Андерсон
29
Брандхоф
5
Тингагер
7
Бунду
7
Бунду
5
Тингагер
3
Давидсен
4
Херон
4
Херон
3
Давидсен
14
Мельгор
4
4
14
Мельгор
19
Джорджевич
4
Энгель
4
Энгель
19
Джорджевич
17
9
Понсе
9
Понсе
17
Остались в запасе
Орхус
Вайле
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Александер Брунст
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Орхус - Вайле
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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