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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Херенвен
Гронинген - Херенвен: обзор матча 12 сентября 2021
Гронинген
12.09.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
68'
С. Нгонг
19'
Т. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Херенвен
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Стеванович
Вторая желтая
М. те Верик
84'
80'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Б. Нигрен
79'
Желтая карточка
L. Woudenberg
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Л. Дуарте
75'
70'
Желтая карточка
Т. Халилович
Желтая карточка
М. те Верик
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
Т. Суслов
68'
65'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Х. Верман
Замена
П. Абрахам
️️️️
П. Йостен
65'
Желтая карточка
Л. Дуарте
59'
Замена
Б. ван Хинтум
️️️️
М. Шверко
46'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
46'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Б. Мейер
46'
45'
Желтая карточка
Н. Мадсен
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Халилович
Пас отдал
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Херенвен
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
3-1-5
41
Левенбург
5
Мейер
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
6
Дуарте
27
Эль-Ханкури
23
те Верик
19
17
Йостен
2-3-5
22
5
Дрешевич
5
24
Мадсен
25
Верман
6
Де Йонг
27
ван Эвейк
9
Верман
8
Нигрен
7
Халилович
22
33
Шверко
5
ван Хинтум
5
ван Хинтум
33
Шверко
19
11
11
19
6
Дуарте
8
ван Кам
8
ван Кам
6
Дуарте
5
Мейер
10
Ирандаст
10
Ирандаст
5
Мейер
17
Йостен
7
Абрахам
7
Абрахам
17
Йостен
8
Нигрен
10
Стеванович
10
Стеванович
8
Нигрен
9
Верман
26
26
9
Верман
Остались в запасе
Гронинген
Херенвен
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гронинген - Херенвен
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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