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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Белененсеш
Витория Гимараеш - Белененсеш: обзор матча 12 сентября 2021
Витория Гимараеш
12.09.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Белененсеш
90'
+13
Желтая карточка
P. Nuno
Желтая карточка
Н. Жанвье
90'
+9
Желтая карточка
А. Андре
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
А. Сафира
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Т. Силва
86'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Рочинья
86'
Замена
Рочинья
️️️️
О. Эступиньян
75'
75'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
D.
75'
Замена
P. Nuno
️️️️
С. Соуза
72'
Желтая карточка
С. Соуза
Замена
А. Алмейда
️️️️
М. Эдвардс
64'
Замена
J. Fernandes
️️️️
R. Quaresma
63'
63'
Замена
А. Ндур
️️️️
Ч. Акас
Вторая желтая
Т. Боревкович
60'
Желтая карточка
Т. Боревкович
51'
Желтая карточка
О. Эступиньян
36'
Красная карточка
А. Семеду
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
34
Danny
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Белененсеш
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
4-5-2
55
Соареш
21
Боревкович
2
Мумин
77
Сако
30
Семеду
70
Силва
17
10
Эдвардс
21
Андре Андре
19
Эступиньян
29
1-3-5
1
Фелипе
23
27
Карраша
34
64
Камашу
27
Акас
9
Сафира
77
Соуза
19
16
Рибейру
19
Эступиньян
10
Рочинья
10
Рочинья
19
Эступиньян
17
44
44
17
10
Эдвардс
8
Алмейда
8
Алмейда
10
Эдвардс
Рочинья
17
Жанвье
17
Жанвье
Рочинья
70
Силва
19
Дуарте
19
Дуарте
70
Силва
19
Соуза
27
27
19
Соуза
27
Акас
45
Ндур
45
Ндур
27
Акас
34
13
Ситхоле
13
Ситхоле
34
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Белененсеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
Остались в запасе
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Витория Гимараеш - Белененсеш
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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