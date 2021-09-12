Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Ливерпуль
Лидс - Ливерпуль: обзор матча 12 сентября 2021
Лидс
12.09.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
20'
М. Салах
50'
Фабиньо
90+2'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ливерпуль
90'
+3
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
Т. Алькантара
82'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Жота
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Харрисон
68'
63'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Х. Эллиот
Красная карточка
П. Стрейк
60'
50'
ГОЛ! 0:2!
Фабиньо
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Д. Льоренте
34'
Желтая карточка
Д. Льоренте
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
16'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
Л. Купер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
17
Лайам МакКэррон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
3-3-2-2
30
Мелье
15
Даллас
3
Льоренте
6
Купер
23
Фирпо
27
Филлипс
12
Эйлинг
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
10
Салах
10
Эллиот
10
Мане
20
Жота
11
Харрисон
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Харрисон
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Стрейк
3
Льоренте
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
10
Эллиот
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Эллиот
Остались в запасе
Лидс
Ливерпуль
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
17
Лайам МакКэррон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
17
Лайам МакКэррон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Лидс - Ливерпуль
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Ливерпуль
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+