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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 12 сентября 2021
Альтах
12.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Рид
24'
А. Нухиу
2'
С. Нутц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Рид
86'
Замена
V.
️️️️
С. Нутц
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
85'
78'
Замена
M. Satin
️️️️
М. Зигль
Замена
P. Netzer
️️️️
Б. Дабанли
72'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
B. Prokopic
72'
Желтая карточка
П. Ндиайе
67'
62'
Замена
Ф. Помер
️️️️
Д. Оффенбахер
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
C. Bukta
62'
Замена
Д. Райтер
️️️️
S. Križman
62'
50'
Желтая карточка
М. Зигль
46'
Замена
Л. Микич
️️️️
С. Шабби
ГОЛ! 1:1!
А. Нухиу
24'
Желтая карточка
B. Prokopic
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Нутц
Пас отдал
С. Шабби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
B. Prokopic
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
6
Constantin Reiner
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Альтах
4
Феликс Штраус
ЦЗ
27
Ноа Бишоф
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
35
Sebastian Brandner
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
3-2-5
39
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
27
Хаудум
5
Ндиайе
37
Эдокполор
12
9
Нухиу
33
0
1-1-5
1
Радлингер
4
Плавотич
6
Лакнер
8
Оффенбахер
10
Вайссмайер
25
Зивальд
37
4
Зигль
0
27
Бишоф
27
Бишоф
0
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
12
29
Райтер
29
Райтер
12
33
16
Шрайнер
16
Шрайнер
33
5
Дабанли
5
5
5
Дабанли
4
Зигль
11
11
4
Зигль
22
Нутц
8
8
22
Нутц
8
Оффенбахер
17
Помер
17
Помер
8
Оффенбахер
9
Шабби
9
Микич
9
Микич
9
Шабби
Остались в запасе
Альтах
Рид
4
Феликс Штраус
ЦЗ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
4
Феликс Штраус
ЦЗ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Альтах - Рид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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