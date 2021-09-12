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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сеара
Гремио - Сеара: обзор матча 12 сентября 2021
Гремио
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сеара
43'
D. Souza
45+1'
Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Сеара
89'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Вина
Замена
Б. Кортес
️️️️
Рафинья
80'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Алиссон
80'
79'
Замена
Рик
️️️️
Лима
Замена
М. Борха
️️️️
D. Souza
73'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
J. Robert
70'
63'
Замена
Эрик
️️️️
С. Мендоса
62'
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Собрал
62'
Замена
Клебер
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
Феррейра
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
D. Souza
Пас отдал
Алиссон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
25
Алиссон
ЦП
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
9
Jael
ЦФ
45
Лима
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гремио
12
Бренно
ВР
33
Бруно Кортес
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
16
Диого Барбоза
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Сеара
25
Марлон
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
37
Рик
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
2-2-5
97
13
Рафинья
21
Сантос
25
Алиссон
50
12
Чапеко
7
11
Феррейра
16
Силва
2-5
24
Мессиас
13
7
Мендоса
19
6
Отавио
91
Пачеко
88
Собрал
13
Рафинья
33
Кортес
33
Кортес
13
Рафинья
50
20
Вилласанти
20
Вилласанти
50
25
Алиссон
22
22
25
Алиссон
7
93
Борха
93
Борха
7
88
Собрал
25
Марлон
25
Марлон
88
Собрал
7
Мендоса
33
Эрик
33
Эрик
7
Мендоса
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
29
Вина
11
Гонсалес
11
Гонсалес
29
Вина
9
9
Клебер
9
Клебер
9
Остались в запасе
Гремио
Сеара
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
8
Хаминтон Кампас
АП
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
8
Хаминтон Кампас
АП
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
Остались в запасе
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Гремио - Сеара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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