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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Стандард
Серен - Стандард: обзор матча 12 сентября 2021
Серен
12.09.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
21'
С. Амалла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Стандард
90'
Желтая карточка
Клаусс
Желтая карточка
М. Поти
90'
83'
Вторая желтая
М. Сиссако
82'
Замена
К. Фай
️️️️
У. Сике
81'
Замена
Н. Раскин
️️️️
Д. Мюлека
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
76'
Замена
А. Бернье
️️️️
И. Сиссе
76'
65'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Н. Нкунку
65'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
Д. Петерс
61'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
49'
Желтая карточка
Д. Петерс
47'
Желтая карточка
М. Сиссако
41'
Желтая карточка
У. Сике
31'
Желтая карточка
Д. Мюлека
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Амалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
4
20
24
75
Сиссе
88
Мазиз
8
18
Поти
70
Самбу
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
3-3-4
16
Бодар
2
Аль-Дахил
34
Гавори
27
Нкунку
21
Амалла
42
Петерс
22
Бастьен
41
Сике
5
Сиссако
11
Мюлека
99
Клаусс
75
Сиссе
17
Бернье
17
Бернье
75
Сиссе
41
Сике
19
Фай
19
Фай
41
Сике
11
Мюлека
43
Раскин
43
Раскин
11
Мюлека
27
Нкунку
24
Рафья
24
Рафья
27
Нкунку
42
Петерс
59
Цимирот
59
Цимирот
42
Петерс
Остались в запасе
Серен
Стандард
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Серен - Стандард
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
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Серен
Стандард
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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