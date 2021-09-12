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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 12 сентября 2021
Штурм
12.09.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия К
31'
Я. Яншер (П)
90+4'
Г. Вютрих
3'
К. Цветко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Аустрия К
Желтая карточка
Г. Вютрих
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Г. Вютрих
Пас отдал
О. Китеишвили
90'
+4
88'
Замена
Х. Пауль
️️️️
М. Блауэнштайнер
81'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
А. Кюн
74'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
74'
64'
Желтая карточка
Н. Виммер
59'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Ф. Ридер
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Я. Яншер
59'
51'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
И. Любич
46'
Желтая карточка
И. Любич
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Яншер
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Цветко
Пас отдал
Т. Гемичибаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Манприт Саркария
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Аустрия К
28
Херберт Пауль
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
5-5
28
Зибенхандль
77
Любич
89
Яншер
25
Хирлендер
44
Данте
11
Саркария
5
Вютрих
70
Газибегович
9
Йебоа
22
Аффенгрубер
30
Кюн
3-2-5
1
Мозер
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
5
Блауэнштайнер
24
Цветко
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
32
Пинк
77
Любич
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
77
Любич
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
89
Яншер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
89
Яншер
30
Кюн
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
30
Кюн
5
Блауэнштайнер
28
Пауль
28
Пауль
5
Блауэнштайнер
33
Ридер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
33
Ридер
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЦП
Остались в запасе
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
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