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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Фламенго
Палмейрас - Фламенго: обзор матча 12 сентября 2021
Палмейрас
12.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 3
Завершен
Фламенго
15'
Уэсли
17'
Микаэл
57'
Педро
81'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Фламенго
Красная карточка
З. Рафаэль
90'
+6
84'
Желтая карточка
Витиньо
81'
ГОЛ! 1:3!
Микаэл
Пас отдал
Витиньо
74'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
74'
Замена
Родиней
️️️️
Педро
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Пикерес
73'
64'
Замена
Т. Майя
️️️️
Э. Рибейро
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
61'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Рони
60'
Замена
П. де Паула
️️️️
Данило
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
Витиньо
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
46'
26'
Желтая карточка
Педро
24'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
17'
ГОЛ! 1:1!
Микаэл
Пас отдал
Э. Рибейро
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Дуду
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
8
Данило
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
13
Густаво Энрике
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Палмейрас
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
12
Майке
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Фламенго
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
22
Max
ЦФ
2-5
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
33
Рони
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
23
Вейга
92
Дуду
2-2-1-5
22
Исла
2
Виана
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
25
Алвес
9
Педро
15
Арао
30
Микаэл
13
Рамон
22
Пикерес
11
Виллиан
11
Виллиан
22
Пикерес
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
8
Данило
12
де Паула
12
де Паула
8
Данило
33
Рони
4
Адриано
4
Адриано
33
Рони
10
Де Арраскаэта
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
29
Майя
29
Майя
10
Рибейро
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
9
Педро
23
Родиней
23
Родиней
9
Педро
8
Перейра
35
Гомес
35
Гомес
8
Перейра
Остались в запасе
Палмейрас
Фламенго
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
12
Майке
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Renan
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
12
Майке
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Палмейрас - Фламенго
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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