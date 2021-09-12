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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 12 сентября 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
12.09.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 31 тур
1 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
5'
Д. Йервуд
44'
О. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
87'
Замена
Y. Asad
️️️️
Й. Рейна
87'
Замена
Ж. Мора
️️️️
О. Камара
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Толкин
79'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
75'
Замена
O. Sowe
️️️️
П. Климала
70'
63'
Замена
F. Martins
️️️️
D. Skundrich
63'
Замена
R. Ábila
️️️️
П. Арриола
Замена
К. Кассерес
️️️️
К. Кларк
55'
Замена
Фабио
️️️️
Д. Йервуд
55'
50'
Желтая карточка
D. Skundrich
Замена
O. Fernandez
️️️️
В. Кармона
46'
Желтая карточка
Ш. Неалис
44'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Камара
ГОЛ! 1:0!
Д. Йервуд
Пас отдал
П. Климала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Ред Буллз
3
Amro Tarek
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Фабио
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-2-5
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
15
Гутман
15
Рейес
54
47
Толкин
9
Климала
16
Йервуд
16
Кармона
8
Кларк
2-1-5
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
93
9
Камара
17
Арриола
12
30
Паредес
8
Кларк
23
Кассерес
23
Кассерес
8
Кларк
16
Йервуд
90
Фабио
90
Фабио
16
Йервуд
47
Толкин
5
Диарра
5
Диарра
47
Толкин
16
Кармона
22
22
16
Кармона
9
Климала
67
67
9
Климала
9
Камара
5
Мора
5
Мора
9
Камара
12
8
8
12
10
Рейна
27
27
10
Рейна
17
Арриола
50
50
17
Арриола
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
3
Amro Tarek
ЦЗ
18
Mandela Egbo
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
13
Frederic Brillant
ЦЗ
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
3
Amro Tarek
ЦЗ
18
Mandela Egbo
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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