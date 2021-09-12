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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 12 сентября 2021
Ренн
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
26'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Реймс
84'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кеббаль
78'
Желтая карточка
Э. Гравийон
Замена
️️️️
С. Гирасси
75'
Замена
️️️️
Б. Бурижо
74'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Сантамария
69'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
А. Трюффер
69'
68'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. ван Берген
60'
Желтая карточка
М. Манетси
Желтая карточка
Н. Агер
58'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
М. Терье
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Пас отдал
И. Кеббаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Анди Диуф
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Салин
3
Трюффер
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
9
Лаборд
3-3-2-2
1
Райкович
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
25
Фоке
5
Манетси
33
Конан
22
Экитике
10
Кеббаль
5
Матусива
7
ван Берген
3
Трюффер
22
Ассиньон
22
Ассиньон
3
Трюффер
11
Терье
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Терье
7
Сантамария
7
Сулемана
7
Сулемана
7
Сантамария
7
ван Берген
23
Бериша
23
Бериша
7
ван Берген
10
Кеббаль
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Кеббаль
Остались в запасе
Ренн
Реймс
30
Пепе Боне
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Анди Диуф
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ренн - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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