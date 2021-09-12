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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 12 сентября 2021
Эспаньол
12.09.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
40'
Р. де Томас
79'
Я. Карраско
90+9'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
Желтая карточка
Н. Меламед
90'
+12
90'
+12
Желтая карточка
Ж. Феликс
90'
+9
ГОЛ! 1:2!
Т. Лемар
Пас отдал
Я. Карраско
90'
+8
Желтая карточка
Я. Карраско
Замена
Л. Димата
️️️️
Р. де Томас
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
79'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карраско
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Видаль
75'
71'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
58'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Гризманн
Замена
К. Баре
️️️️
М. Морланес
58'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Мелендо
58'
46'
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Корреа
46'
Замена
Т. Лемар
️️️️
К. Триппьер
46'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Эрмосо
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Эмбарба
40'
31'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
17
Педроса
22
Видаль
10
Дардер
8
Морланес
23
Эмбарба
21
Мелендо
9
де Томас
4-2-2-2
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
15
Савич
18
Фелипе
14
Льоренте
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
7
Гризманн
9
Суарес
8
Морланес
88
Баре
88
Баре
8
Морланес
22
Видаль
10
Меламед
10
Меламед
22
Видаль
21
Мелендо
80
Морон
80
Морон
21
Мелендо
9
де Томас
11
Димата
11
Димата
9
де Томас
10
Корреа
6
Лоди
6
Лоди
10
Корреа
22
Эрмосо
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Эрмосо
2
Триппьер
18
Лемар
18
Лемар
2
Триппьер
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
7
Гризманн
79
Феликс
79
Феликс
7
Гризманн
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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