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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сарпсборг 08
Хаугесунд - Сарпсборг 08: обзор матча 12 сентября 2021
Хаугесунд
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
47'
А. Столас
48'
С. Лизет
84'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Сарпсборг 08
90'
+2
Желтая карточка
И. Коне
84'
ГОЛ! 2:1!
И. Коне
Пас отдал
J. Thomassen
75'
Замена
Э. Вихне
️️️️
M. Odegaard
Замена
А. Ндур
️️️️
Н. Сандберг
75'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
75'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
64'
60'
Замена
️️️️
К. Опсет
60'
Замена
Д. Канаджижа
️️️️
Д. Линдсет
60'
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
А. Салетрос
ГОЛ! 2:0!
С. Лизет
Пас отдал
М. Самуэльсен
48'
47'
Желтая карточка
Б. Утвик
ГОЛ! 1:0!
А. Столас
47'
Замена
А. Столас
️️️️
S. Bojang
46'
35'
Желтая карточка
Г. Ветти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Торе Педерсен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
3
Николай Наэсс
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
23
Александер Столас
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
1-1-5
2
Теркильдсен
14
Самуэльсен
23
Лизет
1
Селвик
99
Вельде
23
Сандберг
18
Кригард
1-5
6
Салетрос
18
Ветти
34
4
Утвик
5
6
Дюрестам
2
23
Столас
23
Столас
2
23
Сандберг
25
Ндур
25
Ндур
23
Сандберг
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
10
Линдсет
27
Канаджижа
27
Канаджижа
10
Линдсет
6
Салетрос
3
3
6
Салетрос
5
32
Вихне
32
Вихне
5
Остались в запасе
Хаугесунд
Сарпсборг 08
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Хаугесунд - Сарпсборг 08
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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