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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 12 сентября 2021
Осасуна
12.09.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 4
Завершен
Валенсия
8'
Х. Монкайола
26'
М. Гомес
50'
А. Эрнандес (АГ)
55'
Г. Гедеш
73'
О. Альдрете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
Желтая карточка
Х. Монкайола
90'
87'
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Солер
87'
Замена
М. Андре
️️️️
Г. Гедеш
83'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
О. Альдрете
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Гарсия
82'
Замена
И. Перес
️️️️
М. Санчес
82'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Кике
82'
81'
Желтая карточка
О. Альдрете
Желтая карточка
С. Эррера
76'
73'
ГОЛ! 1:4!
О. Альдрете
Пас отдал
К. Солер
Замена
Р. Торрес
️️️️
Л. Торро
59'
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Ибаньес
59'
Желтая карточка
Д. Гарсия
57'
55'
ГОЛ! 1:3!
Г. Гедеш
Пас отдал
Д. Васс
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Эрнандес
46'
Замена
У. Дуро
️️️️
Х. Луис Гайя
45'
+3
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
Л. Торро
33'
28'
Желтая карточка
К. Солер
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
Х. Монкайола
Пас отдал
Д. Брашанац
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эррера
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
20
Ибаньес
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
19
Кике
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
15
Альдрете
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
14
Гарсия
3
Анхель
3
Анхель
14
Гарсия
23
Санчес
21
Перес
21
Перес
23
Санчес
6
Торро
10
Торрес
10
Торрес
6
Торро
19
Кике
10
Онтиверос
10
Онтиверос
19
Кике
20
Ибаньес
6
Авила
6
Авила
20
Ибаньес
15
Альдрете
4
Дьякаби
4
Дьякаби
15
Альдрете
90
Черышев
20
Фулкье
20
Фулкье
90
Черышев
18
Солер
80
Муса
80
Муса
18
Солер
14
Гайя
9
Дуро
9
Дуро
14
Гайя
11
Гедеш
10
Андре
10
Андре
11
Гедеш
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Валенсия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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