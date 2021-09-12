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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 12 сентября 2021
Серветт
12.09.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
7'
Г. Клиши
14'
А. Сотье
18'
Т. Конья
26'
С. Руй
71'
С. Руй
36'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
Замена
Д. Дулин
️️️️
Т. Конья
83'
Замена
Р. Ньякосси
️️️️
Б. Кеспедес
82'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Г. Клиши
79'
ГОЛ! 5:1!
С. Руй
71'
Замена
К. Имери
️️️️
М. Стеванович
69'
46'
Замена
B. Traore
️️️️
M. Kempter
46'
Замена
А. Бесио
️️️️
Э. Йуан
46'
Замена
К. Дуа
️️️️
Ф. Шуберт
Замена
А. Шалк
️️️️
А. Антунес
46'
36'
ГОЛ! 4:1!
Э. Йуан
27'
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
ГОЛ! 4:0!
С. Руй
Пас отдал
М. Стеванович
26'
ГОЛ! 3:0!
Т. Конья
Пас отдал
М. Стеванович
18'
ГОЛ! 2:0!
А. Сотье
Пас отдал
М. Стеванович
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Клиши
Пас отдал
Т. Валь
7'
3'
Красная карточка
Ж. Гуйемено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
4-4-2
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
32
Сотье
4
Руй
25
Валь
8
Конья
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Антунес
99
Кюи
1-5-4
1
Зиги
24
23
Фазлийи
30
Руис
4
Стильхарт
21
Гуйемено
16
Гертлер
27
Йуан
17
Диаките
0
10
Шуберт
10
Кеспедес
34
Ньякосси
34
Ньякосси
10
Кеспедес
9
Стеванович
30
Имери
30
Имери
9
Стеванович
8
Антунес
8
Шалк
8
Шалк
8
Антунес
3
Клиши
3
Вуйоз
3
Вуйоз
3
Клиши
8
Конья
28
Дулин
28
Дулин
8
Конья
27
Йуан
23
Бесио
23
Бесио
27
Йуан
10
Шуберт
9
Дуа
9
Дуа
10
Шуберт
24
21
21
24
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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