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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 12 сентября 2021
Сиэтл
12.09.2021, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 31 тур
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
22'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
S. O'Neill
90'
+4
Замена
А. Рольдан
️️️️
W. Bruin
88'
84'
Желтая карточка
J. Hayes
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Атенсио
78'
77'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
70'
Замена
J. Hayes
️️️️
Ф. Фрагапане
66'
Замена
F. Adi
️️️️
А. Эну
Замена
К. Рольдан
️️️️
N. Benezet
64'
Замена
Б. Смит
️️️️
J. Medranda
64'
49'
Желтая карточка
А. Эну
47'
Желтая карточка
О. Алонсо
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
37'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
Пас отдал
N. Benezet
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
28
Гомес Андраде
40
94
5
Толо
14
Лодейро
6
Пауло
22
Роу
12
Атенсио
29
99
4-4-2
21
15
Боксолл
18
Дибасси
77
Гаспер
20
20
Трапп
13
31
Дотсон
6
Алонсо
23
Эну
7
Фрагапане
94
14
Смит
14
Смит
94
29
16
Рольдан
16
Рольдан
29
99
7
Рольдан
7
Рольдан
99
12
Атенсио
12
12
12
Атенсио
7
Фрагапане
15
15
7
Фрагапане
23
Эну
0
0
23
Эну
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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