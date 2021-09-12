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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 12 сентября 2021
Лион
12.09.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Страсбур
8'
М. Дембеле
64'
Д. Денайе
87'
Л. Пакета
90+7'
Х. Диалло (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Страсбур
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Диалло
Замена
Х. Кейта
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пакета
Пас отдал
У. Ауа
87'
Желтая карточка
Д. Боатенг
84'
77'
Замена
М. Уорис
️️️️
К. Гамейро
77'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
Л. Перрен
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
75'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Д. Шакири
74'
65'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
65'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ф. Жилберт
ГОЛ! 2:0!
Д. Денайе
Пас отдал
Д. Шакири
64'
Замена
М. Какере
️️️️
Т. Мендес
61'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
С. Дьоманде
61'
47'
Желтая карточка
А. Джику
45'
+1
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Каси
Желтая карточка
С. Дьоманде
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Б. Гимарайнс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
17
Энрике
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
8
Хабиб Кейта
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
70
Нордин Кандиль
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Хабиб Диарра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
64
Денайе
20
Дьоманде
27
Густо
23
Мендес
39
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шакири
9
Дембеле
9
Экамби
3-2-2-1-2
26
Селс
4
Джику
5
Перрен
23
Ле Марша
24
Жилберт
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
20
Дьоманде
17
Боатенг
17
Боатенг
20
Дьоманде
23
Мендес
8
Какере
8
Какере
23
Мендес
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
10
Шакири
11
Пакета
11
Пакета
10
Шакири
39
Гимарайнс
8
Кейта
8
Кейта
39
Гимарайнс
5
Перрен
5
Ньямси
5
Ньямси
5
Перрен
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
19
Каси
14
Ленар
14
Ленар
19
Каси
24
Жилберт
13
Диалло
13
Диалло
24
Жилберт
9
Гамейро
20
Уорис
20
Уорис
9
Гамейро
Остались в запасе
Лион
Страсбур
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Энрике
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Энрике
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Махаме Сиби
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лион - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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