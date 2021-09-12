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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия
ЛАСК - Аустрия: обзор матча 12 сентября 2021
ЛАСК
12.09.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
76'
Э. Мартель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Аустрия
88'
Желтая карточка
М. Браунедер
Замена
К. Накамура
️️️️
С. Хорват
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мартель
72'
Замена
М. Браунедер
️️️️
L. Ivkic
Замена
Л. Гргич
️️️️
Х. Хонг
69'
66'
Желтая карточка
C. Schoissengeyr
Желтая карточка
Ф. Флеккер
58'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Балич
58'
46'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Юкич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Александар Юкич
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Аустрия
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
1-1-2-1-5
30
Шлагер
33
Лукенедер
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
29
Флеккер
18
Балич
34
Боллер
30
Хорват
20
Хонг
36
Гойгингер
2-1-2-5
1
Пенц
15
29
Зуттнер
5
Мартель
6
Демаку
30
Фишер
7
Юкич
7
Джуричин
24
5
Мюль
46
Хандль
20
Хонг
8
Гргич
8
Гргич
20
Хонг
30
Хорват
11
Накамура
11
Накамура
30
Хорват
18
Балич
9
Карамоко
9
Карамоко
18
Балич
15
23
Браунедер
23
Браунедер
15
7
Юкич
29
Хускович
29
Хускович
7
Юкич
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Остались в запасе
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
70
Esad Bejic
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча ЛАСК - Аустрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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