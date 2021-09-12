Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 12 сентября 2021
Монпелье
12.09.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
32'
С. Мавидиди
62'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
Замена
Л. Леруа
️️️️
В. Жермен
90'
Замена
Y. Guermouche
️️️️
С. Мавидиди
90'
88'
Желтая карточка
М. Сабан
Замена
М. Эстеве
️️️️
Тулер
77'
77'
Замена
А. Аушиш
️️️️
В. Хазри
77'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Д. Буанга
73'
Желтая карточка
М. Наде
69'
Желтая карточка
И. Нею
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
С. Мавидиди
62'
60'
Замена
М. Сабан
️️️️
Р. Амума
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Э. Ваи
58'
55'
Желтая карточка
Д. Буанга
Желтая карточка
Э. Ваи
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
Т. Саванье
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
29
Люка Гурна
ОП
19
Матис Сабан
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
4-1-2-3
16
Берто
3
Тулер
12
Сахо
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
45
Мавидиди
11
Ваи
98
Жермен
4-1-1-2-2
42
Грин
15
Колоджейчак
2
Мукуди
50
Наде
97
Масон
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
70
Норден
10
Хазри
17
Амума
3
Тулер
3
Эстеве
3
Эстеве
3
Тулер
98
Жермен
27
Леруа
27
Леруа
98
Жермен
11
Ваи
16
Джоаккини
16
Джоаккини
11
Ваи
45
Мавидиди
10
10
45
Мавидиди
17
Амума
19
Сабан
19
Сабан
17
Амума
10
Хазри
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Хазри
99
Буанга
11
Крассо
11
Крассо
99
Буанга
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
29
Люка Гурна
ОП
23
Стефан Баич
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
23
Стефан Баич
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+