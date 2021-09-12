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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити: обзор матча 12 сентября 2021
Нью-Инглэнд Революшн
12.09.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 31 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
21'
E. Boateng
65'
Т. Бьюкенан
11'
С. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
К. Хиль
90'
+3
Желтая карточка
М. Полстер
90'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
T.
81'
75'
Замена
И. Тажури
️️️️
В. Кастелланос
ГОЛ! 2:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
К. Хиль
65'
Желтая карточка
А. Букса
64'
Желтая карточка
H. Kessler
63'
Замена
А. Букса
️️️️
E. Kizza
61'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
В. Каптум
61'
56'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Т. Магно
54'
Вторая желтая
А. Моралес
52'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Замена
К. Хиль
️️️️
E. Boateng
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:1!
E. Boateng
Пас отдал
E. Kizza
21'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Родригес
Пас отдал
В. Кастелланос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
12
T.
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Нью-Йорк Сити
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
4-2-5
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
12
24
6
Каптум
26
19
30
Тернер
4-1-5
1
Джонсон
27
Моралес
3
6
Сэндс
25
Шано
55
Паркс
11
Кастелланос
18
Амундсен
11
Андраде
11
Магно
8
Родригес
6
Каптум
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
6
Каптум
12
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
12
24
10
Хиль
10
Хиль
24
19
16
Букса
16
Букса
19
11
Магно
5
Асеведо
5
Асеведо
11
Магно
11
Кастелланос
18
Тажури
18
Тажури
11
Кастелланос
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
Остались в запасе
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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