Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Градец-Кралове
Динамо - Градец-Кралове: обзор матча 12 сентября 2021
Динамо
12.09.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Градец-Кралове
53'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Градец-Кралове
84'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
А. Влканова
Замена
Л. Гавел
️️️️
Я. Гора
80'
Замена
J. Vais
️️️️
П. Цавош
75'
73'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Д. Васулин
Замена
M. Mrsic
️️️️
О. Михалик
57'
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васулин
Пас отдал
А. Влканова
48'
Желтая карточка
Я. Мейдр
Желтая карточка
М. Таловеров
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
2-3-5
40
Таловеров
12
Чолич
22
8
Цавош
18
23
Гора
42
Ворел
14
Бэсси
17
Михалик
10
ван Бурен
4-2-3
1
21
Крал
13
28
Лейбл
19
Мейдр
16
Кодеш
23
Рада
58
Влканова
0
15
Васулин
23
Гора
5
Гавел
5
Гавел
23
Гора
17
Михалик
0
0
17
Михалик
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
8
Цавош
0
0
8
Цавош
15
Васулин
28
Кубала
28
Кубала
15
Васулин
58
Влканова
11
Прекоп
11
Прекоп
58
Влканова
Остались в запасе
Динамо
Градец-Кралове
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Динамо - Градец-Кралове
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
Все
Динамо
Градец-Кралове
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+