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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Десна
Ворскла - Десна: обзор матча 12 сентября 2021
Ворскла
12.09.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Десна
4'
Д. Пуцлин
17'
Р. Степанюк
25'
В. Волошин
32'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Десна
88'
Замена
O. Kovtun
️️️️
С. Болбат
Замена
Д. Кравчук
️️️️
В. Вакула
85'
81'
Желтая карточка
Е. Цымбалюк
73'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
Желтая карточка
В. Бондаренко
70'
Замена
И. Песич
️️️️
Ранжел
68'
64'
Желтая карточка
T. Zaviysky
Замена
В. Вакула
️️️️
А. Скляр
59'
Замена
С. Яворский
️️️️
N. Yakubu
46'
46'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
В. Волошин
41'
Желтая карточка
Е. Картушов
32'
ГОЛ! 2:2!
Д. Безбородько
Пас отдал
А. Тотовицкий
28'
Желтая карточка
В. Волошин
25'
ГОЛ! 2:1!
В. Волошин
ГОЛ! 2:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
А. Скляр
17'
Желтая карточка
О. Тилль
16'
12'
Желтая карточка
Е. Селин
ГОЛ! 1:0!
Д. Пуцлин
Пас отдал
А. Скляр
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Десна
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
15
Викентий Волошин
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
3-4-3
31
Ризнык
4
Бондаренко
44
Пердута
25
17
Чеснаков
6
Скляр
18
Тилль
6
Пуцлин
99
Ранжел
7
Степанюк
38
Челядин
2-5-1-3
50
Болбат
2
8
44
Цымбалюк
15
Волошин
9
11
Картушов
5
Тотовицкий
33
Селин
21
Безбородько
80
25
13
Яворский
13
Яворский
25
6
Скляр
99
Вакула
99
Вакула
6
Скляр
99
Ранжел
77
Песич
77
Песич
99
Ранжел
Вакула
21
Кравчук
21
Кравчук
Вакула
50
Болбат
0
0
50
Болбат
15
Волошин
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
15
Волошин
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
Остались в запасе
Ворскла
Десна
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Десна
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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