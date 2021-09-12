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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Мьёндален
Мольде - Мьёндален: обзор матча 12 сентября 2021
Мольде
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
4 : 0
Завершен
Мьёндален
14'
О. Омойджуанфо
36'
М. Эллингсен (П)
82'
О. Омойджуанфо
90+1'
Э. Кнутсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Мьёндален
ГОЛ! 4:0!
Э. Кнутсон
Пас отдал
Э. Андерсен
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Хуссэйн
82'
Желтая карточка
М. Эллингсен
80'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
80'
75'
Замена
S. Overby
️️️️
A. Sporrong
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
74'
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
M. Ovenstad
46'
Замена
B. Stokke
️️️️
K. Havard Eriksen
43'
Желтая карточка
A. Sporrong
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Эллингсен
36'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Э. Хестад
15'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Ш. Синюан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
28
Хауген
25
Линнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
1-5
31
18
1
4
11
Вальстад
22
5
Хестад
23
Андерсен
23
Андерсен
5
Хестад
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
31
3
3
31
9
20
20
9
17
8
8
17
Остались в запасе
Мольде
Мьёндален
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Мольде - Мьёндален
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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