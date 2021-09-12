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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Гезтепе - Истанбул Башакшехир: обзор матча 12 сентября 2021
Гезтепе
12.09.2021, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
64'
Ш. Ндиайе
84'
Д. Тижанич
7'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
И. Эгрибаят
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Х. Акбунар
90'
+3
Замена
А. Канкая
️️️️
С. Айдогду
89'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
89'
87'
Замена
A. Çiçek
️️️️
Т. Чигерчи
86'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Л. Лима
ГОЛ! 2:1!
Д. Тижанич
Пас отдал
Ш. Ндиайе
84'
76'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
М. Текдемир
Желтая карточка
О. Нвободо
75'
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Вишча
Замена
М. Баку
️️️️
Лоуренси
70'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Лоуренси
64'
63'
Замена
К. Понк
️️️️
О. Али Саинер
Замена
Д. Тижанич
️️️️
А. Яхович
46'
Замена
К. Алиджи
️️️️
М. Палули
43'
24'
Желтая карточка
О. Али Саинер
Желтая карточка
Б. Эмир
24'
11'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тюрук
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
7
Лоуренси
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
4-1-1-5
15
Арсланажич
47
Демирташ
7
Палули
41
Эмир
8
Айдогду
7
Акбунар
70
Эгрибаят
18
Яхович
27
Ндиайе
5
Нвободо
7
Лоуренси
3-1-3-1-2
1
Бабакан
6
Лима
3
Дуарте
21
Текдемир
38
Чигерчи
19
Озкан
9
Тюрук
55
Ндайшими
10
Вишча
42
Саинер
77
Окака-Чука
8
Айдогду
6
Канкая
6
Канкая
8
Айдогду
18
Яхович
43
Тижанич
43
Тижанич
18
Яхович
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
7
Палули
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Палули
7
Лоуренси
32
Баку
32
Баку
7
Лоуренси
21
Текдемир
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
21
Текдемир
42
Саинер
26
Понк
26
Понк
42
Саинер
10
Вишча
89
Шадли
89
Шадли
10
Вишча
6
Лима
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
6
Лима
38
Чигерчи
99
99
38
Чигерчи
Остались в запасе
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Истанбул Башакшехир
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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