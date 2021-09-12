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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 12 сентября 2021
Нант
12.09.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
75'
К. Дольберг
80'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Фабио
87'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
87'
Замена
В. Сиприен
️️️️
П. Чиривелья
87'
85'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. Будауи
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуири
Пас отдал
А. Делор
Замена
С. Мутуссами
️️️️
А. Жиротто
79'
Замена
К. Кулибали
️️️️
О. Букари
79'
78'
Замена
А. Делор
️️️️
К. Стенгс
78'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Бар
65'
Желтая карточка
Данте
64'
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Фабио
51'
33'
Желтая карточка
Х. Будауи
Желтая карточка
А. Жиротто
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
14
Осман Букари
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
4
Чиривелья
14
Корчиа
27
Саймон
10
Бляс
14
Букари
9
Муани
4-2-1-1-2
44
Бенитес
4
Данте
20
Тодибо
24
Данильюк
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Гуири
2
Фабио
22
Траоре
22
Траоре
2
Фабио
4
Чиривелья
25
Сиприен
25
Сиприен
4
Чиривелья
5
Жиротто
8
Мутуссами
8
Мутуссами
5
Жиротто
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
14
Букари
17
Кулибали
17
Кулибали
14
Букари
6
Будауи
11
Камара
11
Камара
6
Будауи
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
14
Стенгс
9
Делор
9
Делор
14
Стенгс
Остались в запасе
Нант
Ницца
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Нант - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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