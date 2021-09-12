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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Кардифф
Ноттингем Форест - Кардифф: обзор матча 12 сентября 2021
Ноттингем Форест
12.09.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
23'
Л. Граббан
58'
Р. Колуилл
73'
Р. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Кардифф
Замена
А. Майтен
️️️️
Б. Джонсон
81'
77'
Желтая карточка
П. Нг
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Колуилл
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ф. Зинкернагель
67'
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
Э. Флинт
57'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
С. Боуэн
56'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Коллинс
33'
Желтая карточка
У. Волкс
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
М. Лоу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Самба
3
Лоу
6
Уорролл
99
Спенс
26
Маккена
37
Гарнер
22
Йетс
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Граббан
33
Тэйлор
3-4-3
12
Филлипс
44
Флинт
23
Моррисон
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
9
Харрис
6
Волкс
3
Баган
38
Нг
17
Коллинс
22
Джонсон
77
Майтен
77
Майтен
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Лолли
11
Лолли
11
Зинкернагель
Боуэн
10
Колуилл
10
Колуилл
Боуэн
17
Коллинс
19
Мур
19
Мур
17
Коллинс
8
Боуэн
8
Боуэн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кардифф
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ноттингем Форест - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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