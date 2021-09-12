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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Уфа
Сочи - Уфа: обзор матча 12 сентября 2021
Сочи
12.09.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
11'
М. Кассьерра
35'
К. Нобоа
90+4'
Жоаозиньо
50'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Уфа
ГОЛ! 3:1!
Жоаозиньо
90'
+4
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
90'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
90'
Желтая карточка
С. Терехов
89'
83'
Красная карточка
Ю. Журавлев
80'
Замена
А. Голубев
️️️️
Ф. Мрзляк
Замена
С. Терехов
️️️️
К. Заика
78'
70'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
О. Иванов
65'
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Камилов
65'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Н. Милетич
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Барач
63'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Попов
63'
Желтая карточка
М. Барач
59'
50'
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
Б. Йокич
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
И. Попов
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
И. Цаллагов
11'
Желтая карточка
Т. Маргасов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Неманья Милетич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
3-3-3-1
35
Джанаев
44
Барач
5
Родригао
27
Прохин
34
Маргасов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
71
Попов
4
Юсупов
9
Кассьерра
3-3-2-1-1
31
Беленов
5
Йокич
44
Журавлев
15
Плиев
26
Бауэр
24
Мрзляк
3
Милетич
18
Камилов
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
27
Заика
32
Терехов
32
Терехов
27
Заика
44
Барач
20
Юрганов
20
Юрганов
44
Барач
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
71
Попов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
71
Попов
3
Милетич
17
Касинтура
17
Касинтура
3
Милетич
19
Иванов
6
Фищенко
6
Фищенко
19
Иванов
24
Мрзляк
50
Голубев
50
Голубев
24
Мрзляк
18
Камилов
10
Алиев
10
Алиев
18
Камилов
Остались в запасе
Сочи
Уфа
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Сочи - Уфа
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Арам Петросян
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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