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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Салернитана
Торино - Салернитана: обзор матча 12 сентября 2021
Торино
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 0
Завершен
Салернитана
45'
А. Санабрия
65'
Бремер
87'
Т. Побега
90+1'
С. Лукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Салернитана
ГОЛ! 4:0!
С. Лукич
Пас отдал
А. Буонджорно
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Т. Побега
87'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
А. Санабрия
85'
85'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
М. Кулибали
Замена
Д. Прат
️️️️
М. Пьяца
74'
Замена
О. Эйна
️️️️
К. Ансальди
74'
Замена
Т. Побега
️️️️
К. Линетти
74'
67'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Н. Гьембер
ГОЛ! 2:0!
Бремер
Пас отдал
К. Ансальди
65'
63'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
62'
57'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Ж. Оби
56'
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
46'
Замена
Л. Раньери
️️️️
М. Руджери
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Ансальди
45'
42'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Сими
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Салернитана
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Андреа Скьявоне
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
14
Ансальди
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
90
Синго
23
Лукич
17
Линетти
19
Санабрия
7
Пьяца
3-2-3-2
27
Белец
5
Гальоло
4
Страндберг
23
Гьембер
28
Кечрида
13
Руджери
28
Кулибали
18
Ди Таччио
10
Оби
90
Бонаццоли
9
Сими
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
14
Ансальди
34
Эйна
34
Эйна
14
Ансальди
17
Линетти
4
Побега
4
Побега
17
Линетти
19
Санабрия
8
Ринкон
8
Ринкон
19
Санабрия
7
Пьяца
26
Прат
26
Прат
7
Пьяца
13
Руджери
20
Раньери
20
Раньери
13
Руджери
23
Гьембер
7
Рибери
7
Рибери
23
Гьембер
28
Кулибали
8
Скьявоне
8
Скьявоне
28
Кулибали
10
Оби
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Оби
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
Остались в запасе
Торино
Салернитана
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Остались в запасе
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Антонио Руссо
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Торино - Салернитана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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