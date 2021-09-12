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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Кристиансунд
Стремсгодсет - Кристиансунд: обзор матча 12 сентября 2021
Стремсгодсет
12.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
54'
K. Tokstad
20'
Б. Бай (П)
90+3'
A. Coly
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Кристиансунд
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
A. Coly
Желтая карточка
К. Красники
90'
+1
88'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
А. Муколли
86'
Желтая карточка
P. Erik Ulvestad
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Д. Ипалибо
80'
77'
Замена
️️️️
А. Диоп
76'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Б. Бай
Замена
Т. Грегор
️️️️
J. Parr
71'
68'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
Й. Исаксен
ГОЛ! 1:1!
K. Tokstad
Пас отдал
Ф. Фрайдей
54'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Бай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
16
Вильяр Михра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Кристиансунд
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
11
16
Михра
8
Гулликсен
9
Фрайдей
8
Хове
3-1-5
34
МакДермотт
19
5
3
Асбак
6
22
98
Муколли
14
Мава
13
Бай
6
Исаксен
18
Ипалибо
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
18
Ипалибо
3
4
Грегор
4
Грегор
3
13
Бай
10
Каллудра
10
Каллудра
13
Бай
6
Исаксен
7
Гьертсен
7
Гьертсен
6
Исаксен
98
Муколли
19
Картум
19
Картум
98
Муколли
Остались в запасе
Стремсгодсет
Кристиансунд
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Стремсгодсет - Кристиансунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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Стремсгодсет
Кристиансунд
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
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2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
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Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
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