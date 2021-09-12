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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Черноморец
Минай - Черноморец: обзор матча 12 сентября 2021
Минай
12.09.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Черноморец
42'
А. Байдал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Черноморец
Желтая карточка
Е. Селезнев
90'
+2
Замена
S. Bagayoko
️️️️
А. Байдал
90'
Замена
О. Горин
️️️️
Б. Коваленко
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Байдал
42'
41'
Желтая карточка
Р. Вантух
Замена
И. Гончар
️️️️
Д. Кныш
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
25
Данил Кучер
ВР
13
Victor Likhovydko
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
Черноморец
17
Роман Вантух
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
1-1-5
25
Кучер
13
32
Месхи
14
Кныш
89
22
Векляк
99
Хахлев
52
Коваленко
5-1-5
17
Вантух
14
Кравченко
6
Кадири
91
Михайленко
10
Авагимян
14
Цитаишвили
12
Кучерук
37
Дубко
19
Ванат
11
Исаенко
22
Путря
52
Коваленко
25
Горин
25
Горин
52
Коваленко
14
Кныш
33
Гончар
33
Гончар
14
Кныш
80
Байдал
30
30
80
Байдал
22
Скорко
22
Скорко
Остались в запасе
Минай
Черноморец
94
Герман Пеньков
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
11
Евгений Селезнев
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Минай - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
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