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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Остин
Динамо Хьюстон - Остин: обзор матча 12 сентября 2021
Динамо Хьюстон
12.09.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 31 тур
3 : 0
Завершен
Остин
1'
Г. Дорси
24'
Ф. Пико
65'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Остин
Замена
I. Hoffman
️️️️
Z. Valentin
89'
80'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Кристиан
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Ф. Пико
76'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Г. Дорси
76'
69'
Замена
М. Джитте
️️️️
C. Dominguez
69'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
H. Jimenez
ГОЛ! 3:0!
Ф. Пико
Пас отдал
Т. Хадебе
65'
Замена
Д. Керен
️️️️
J. Corona
59'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
58'
Желтая карточка
А. Лундквист
52'
51'
Желтая карточка
С. Берхальтер
46'
Замена
Р. Редес
️️️️
Т. Почеттино
44'
Желтая карточка
А. Ринг
Желтая карточка
Ф. Пико
39'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пико
24'
22'
Желтая карточка
Т. Почеттино
ГОЛ! 1:0!
Г. Дорси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
4-2-5
3
15
Хадебе
21
Лундквист
26
Паркер
22
Пико
22
Вера
24
Дорси
26
37
Уррути
25
Кинтеро
15
2-2-1-5
1
18
Касканте
24
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
10
14
8
Почеттино
7
Перейра
16
15
24
Керен
24
Керен
15
22
Пико
29
Джанкуа
29
Джанкуа
22
Пико
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
3
26
26
3
24
Дорси
7
Ласситер
7
Ласситер
24
Дорси
16
23
Колманич
23
Колманич
16
68
Кристиан
17
Галлахер
17
Галлахер
68
Кристиан
10
2
Джитте
2
Джитте
10
8
Почеттино
17
Редес
17
Редес
8
Почеттино
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Остин
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Динамо Хьюстон - Остин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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