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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Анжер
Брест - Анжер: обзор матча 12 сентября 2021
Брест
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
62'
Р. Февр (П)
78'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Анжер
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Л. Агум
88'
87'
Желтая карточка
Д. Кабо
87'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Буфал
86'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
79'
Замена
А. Унаи
️️️️
А. Фульини
79'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мангани
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
75'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. дель Кастильо
74'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
И. Кардона
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Февр
62'
52'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
Ф. Онора
45'
+1
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
27'
24'
Желтая карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Агум
80
Мбок
21
Февр
9
Онора
20
дель Кастильо
7
Кардона
4-1-2-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
19
Кабо
17
Буфал
50
Чо
20
дель Кастильо
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
20
дель Кастильо
6
Агум
93
Белькебла
93
Белькебла
6
Агум
7
Кардона
20
Баджи
20
Баджи
7
Кардона
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
21
Думбия
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Думбия
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
21
Унаи
21
Унаи
10
Фульини
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
17
Буфал
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
17
Буфал
Остались в запасе
Брест
Анжер
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦП
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Брест - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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