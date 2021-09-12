Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Чикаго Файр
Канзаc Сити - Чикаго Файр: обзор матча 12 сентября 2021
Канзаc Сити
12.09.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 0
Завершен
Чикаго Файр
4'
J. Mauri
6'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Чикаго Файр
Замена
К. Дюк
️️️️
А. Пулидо
85'
Замена
K. Shelton
️️️️
J. Mauri
78'
70'
Замена
И. Алиседа
️️️️
S. Ivanov
68'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
46'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
32'
Желтая карточка
L. Stojanovic
ГОЛ! 2:0!
Д. Расселл
6'
ГОЛ! 1:0!
J. Mauri
Пас отдал
R. Walter
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
24
José Mauri
ЦП
6
Гади Кинда
АП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
2-3-1-4
29
8
14
6
Санчес
54
24
6
Кинда
3
Фонтас
9
Пулидо
20
Шаллой
77
Расселл
2-3-5
1
29
Наварро
3
22
Пинеда
21
Герберс
10
Медран
91
2
Секулич
10
9
Берич
22
Теран
24
11
11
24
9
Пулидо
28
Дюк
28
Дюк
9
Пулидо
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
91
31
Алиседа
31
Алиседа
91
Остались в запасе
Канзаc Сити
Чикаго Файр
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
1
John Pulskamp
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Канзаc Сити - Чикаго Файр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Чикаго Файр
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+