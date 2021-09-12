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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Арминия
Боруссия М - Арминия: обзор матча 12 сентября 2021
Боруссия М
12.09.2021, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Арминия
35'
Л. Штиндль
69'
Л. Штиндль
72'
Д. Закария
45+2'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Арминия
77'
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Клоз
77'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
М. Окугава
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Л. Штиндль
77'
75'
Желтая карточка
Р. Хак
ГОЛ! 3:1!
Д. Закария
Пас отдал
П. Херрманн
72'
70'
Замена
Б. Ласм
️️️️
П. Виммер
ГОЛ! 2:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
П. Херрманн
69'
Желтая карточка
Д. Скалли
68'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
67'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Нец
58'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Й. Хофманн
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Окугава
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Л. Нец
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
25
Нец
6
Закария
29
Скалли
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
4-1-2-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
4
де Медина
4
Нильссон
7
Лаурсен
24
Претль
18
Шепф
7
Окугава
8
Виммер
25
Хак
9
Клоз
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
17
Вольф
7
Хофманн
25
Нец
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Нец
13
Штиндль
7
Эмболо
7
Эмболо
13
Штиндль
8
Виммер
11
Ласм
11
Ласм
8
Виммер
7
Окугава
26
Крюгер
26
Крюгер
7
Окугава
9
Клоз
13
Серра
13
Серра
9
Клоз
Остались в запасе
Боруссия М
Арминия
14
Конор Носс
АП
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Боруссия М - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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