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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Труа
Метц - Труа: обзор матча 12 сентября 2021
Метц
12.09.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Труа
50'
Ж. Родригес
84'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Труа
86'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Ж. Бьянсон
85'
Замена
Т. Зукру
️️️️
Й. Салмье
84'
ГОЛ! 0:2!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Т. Дингом
74'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
И. Каборе
66'
Замена
М. Бальде
️️️️
Ж. Родригес
66'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Й. Тузгар
Желтая карточка
Н. де Превилль
63'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Майга
59'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
М. Гуйе
59'
Замена
П. Яд
️️️️
Т. Делен
59'
57'
Желтая карточка
К. Азамум
50'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
Х. Шавалерен
Желтая карточка
Х. Майга
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Труа
93
Готье Гайо
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Метц
40
Усман Ба
ВР
37
Папа Яд
ЛВ
4
Сику Ниакате
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
4
Куяте
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
17
Пажо
29
Сарр
26
Гуйе
7
Ньян
3-4-1-1-1
93
Гайо
15
Азамум
8
Жиродо
21
Салмье
4
Бьянсон
5
Тардье
7
Шавалерен
12
Каборе
26
Куаме
9
Рипар
7
Тузгар
3
Делен
37
Яд
37
Яд
3
Делен
80
Майга
12
Траоре
12
Траоре
80
Майга
26
Гуйе
12
де Превилль
12
де Превилль
26
Гуйе
12
Каборе
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
12
Каборе
21
Салмье
4
Зукру
4
Зукру
21
Салмье
7
Тузгар
5
Дингом
5
Дингом
7
Тузгар
4
Бьянсон
7
Шамбос
7
Шамбос
4
Бьянсон
Родригес
17
Бальде
17
Бальде
Родригес
7
Родригес
7
Родригес
Остались в запасе
Метц
Труа
40
Усман Ба
ВР
4
Сику Ниакате
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Себастьен Рено
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
4
Сику Ниакате
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Леви Лумека
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Метц - Труа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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