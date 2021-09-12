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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Хатайспор
Ризеспор - Хатайспор: обзор матча 12 сентября 2021
Ризеспор
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хатайспор
81'
М. Диуф
89'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Хатайспор
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Эль-Кааби
88'
Замена
B. Cevahir
️️️️
С. Адекугбе
88'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
С. Адекугбе
Замена
A. Umar
️️️️
Й. Похьянпало
81'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
А. Потук
81'
76'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Рибейру
70'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
М. Камара
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
Т. Бойд
70'
Замена
Э. Сабо
️️️️
L. Phiri
70'
68'
Желтая карточка
О. Эргюн
45'
+5
Желтая карточка
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
7
Мохаммед Камара
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
8
Мехди Буджемаа
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
3-3-4
23
Аккан
77
Генюл
8
Хольмен
88
Сертел
27
Байано
88
Джокович
36
19
Бойд
20
Похьянпало
11
Боласи
4
Потук
4-1-5
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
22
Черекчи
92
Диуф
9
Эль-Кааби
1
Моанд
22
Курукук
20
Рибейру
10
Траоре
19
Бойд
0
0
19
Бойд
20
Похьянпало
19
19
20
Похьянпало
36
52
Сабо
52
Сабо
36
4
Потук
23
Хюммет
23
Хюммет
4
Потук
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Буджемаа
20
Рибейру
7
Камара
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
7
Камара
3
Адекугбе
92
92
3
Адекугбе
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
Остались в запасе
Ризеспор
Хатайспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Садик Бас
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Ризеспор - Хатайспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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