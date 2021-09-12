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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 12 сентября 2021
Фенербахче
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
23'
Б. Осайи-Самуэль
45'
П. Энрике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Сивасспор
90'
+4
Желтая карточка
У. Чифтци
90'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
П. Энрике
84'
Замена
А. Окечукву
️️️️
И. Кофи
Желтая карточка
М. Зайц
83'
79'
Желтая карточка
П. Энрике
78'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Градель
Замена
М. Майер
️️️️
И. Кахведжи
73'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Азиз
73'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Озил
59'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Бериша
59'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Энрике
Желтая карточка
А. Баиндыр
44'
ГОЛ! 1:0!
Б. Осайи-Самуэль
23'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Тиссеран
22'
13'
Желтая карточка
И. Кофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Баиндыр
4
Азиз
3
Мин-Джэ
32
Тиссеран
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
8
Зайц
10
Озил
23
Гюмюшкая
9
Росси
20
Бериша
4-5-1
25
Йилдырым
6
Гутас
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
10
Градель
76
Файр
5
Кофи
37
Арслан
7
Энрике
9
Ятабаре
32
Тиссеран
41
Салаи
41
Салаи
32
Тиссеран
4
Азиз
8
Яндас
8
Яндас
4
Азиз
10
Озил
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Озил
Кахведжи
7
Майер
7
Майер
Кахведжи
20
Бериша
30
Валенсия
30
Валенсия
20
Бериша
5
Кофи
14
Окечукву
14
Окечукву
5
Кофи
7
Энрике
17
17
7
Энрике
10
Градель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
10
Градель
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
17
Бурак Капачак
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
15
Арда Гюлер
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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