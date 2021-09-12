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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Мехелен
Андерлехт - Мехелен: обзор матча 12 сентября 2021
Андерлехт
12.09.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
7 : 2
Завершен
Мехелен
23'
Б. Раман
49'
К. Куаме
57'
К. Куаме
61'
М. Мурильо
74'
Ф. Амузу
85'
Я. Версхарен
87'
Д. Зиркзее
37'
Н. Сторм
90+1'
O. Kaya
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Мехелен
90'
+1
ГОЛ! 7:2!
O. Kaya
ГОЛ! 7:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Ф. Амузу
87'
ГОЛ! 6:1!
Я. Версхарен
Пас отдал
Д. Зиркзее
85'
83'
Замена
O. Kaya
️️️️
У. Кюйперс
83'
Замена
I. Swers
️️️️
С. Уолш
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
К. Ольссон
83'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Куаме
83'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Мурильо
82'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
М. Мурильо
74'
70'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Швед
70'
Замена
J. Van Damme
️️️️
J. Vanlerberghe
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Мурильо
Пас отдал
С. Гомес
61'
Желтая карточка
К. Ольссон
60'
ГОЛ! 3:1!
К. Куаме
Пас отдал
С. Гомес
57'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Б. Раман
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Куаме
Пас отдал
К. Ольссон
49'
37'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сторм
Пас отдал
У. Кюйперс
ГОЛ! 1:0!
Б. Раман
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
62
Мурильо
8
Ольссон
24
Каллен
11
Рафаэлов
8
Куаме
10
Айт Эль-Хадж
14
Раман
4-3-1-2
1
16
14
Уолш
8
30
10
Гуэ
17
Скофс
28
Мрабти
9
Швед
99
Кюйперс
10
Сторм
8
Ольссон
15
Михайличенко
15
Михайличенко
8
Ольссон
62
Мурильо
18
Ашимеру
18
Ашимеру
62
Мурильо
14
Раман
16
Версхарен
16
Версхарен
14
Раман
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
8
Куаме
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Куаме
14
Уолш
2
2
14
Уолш
99
Кюйперс
8
8
99
Кюйперс
9
Швед
9
Дрейф
9
Дрейф
9
Швед
30
13
13
30
Остались в запасе
Андерлехт
Мехелен
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
10
Igor De Camargo
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
33
Rik Vercauteren
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
Остались в запасе
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
10
Igor De Camargo
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Андерлехт - Мехелен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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