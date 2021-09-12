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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Ольборг
Виборг - Ольборг: обзор матча 12 сентября 2021
Виборг
12.09.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Ольборг
10'
М. Лауритсен
83'
С. Греннинг
44'
П. Феррейра
53'
П. Феррейра
86'
К. Куск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виборг - Ольборг
86'
ГОЛ! 2:3!
К. Куск
Пас отдал
К. Паллесен
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
86'
85'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Хойхольт
ГОЛ! 2:2!
С. Греннинг
Пас отдал
К. Серенсен
83'
Замена
С. Бергер
️️️️
Т. Бек
76'
Замена
И. Саид
️️️️
Ж. Грот
76'
76'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Макарич
Желтая карточка
Я. Бонде
64'
61'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Я. Нильсен
60'
Желтая карточка
М. Макарич
53'
ГОЛ! 1:2!
П. Феррейра
Пас отдал
К. Паллесен
Замена
K. van der Kaap
️️️️
М. Лауритсен
51'
44'
ГОЛ! 1:1!
П. Феррейра
Пас отдал
И. Фоссум
Желтая карточка
Й. Греннинг
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Лауритсен
Пас отдал
К. Серенсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
1-1-5
24
Аньембе
6
Бонде
21
Лонвейк
31
Бек
17
Греннинг
13
Греннинг
3
Серенсен
3-2-3-3
4
Гранли
2
Паллесен
3
Нильсен
2
Росс
5
Теланнер
6
Хойхольт
18
Прип
8
Фоссум
9
Макарич
6
Феррейра
35
Ринне
3
Лауритсен
55
55
3
Лауритсен
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
31
Грот
19
Саид
19
Саид
31
Грот
31
Бек
14
Бергер
14
Бергер
31
Бек
9
Макарич
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
9
Макарич
3
Нильсен
10
Берстинг
10
Берстинг
3
Нильсен
6
Хойхольт
7
Куск
7
Куск
6
Хойхольт
Остались в запасе
Виборг
Ольборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
15
Mads Aaquist
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
15
Mads Aaquist
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Виборг - Ольборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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